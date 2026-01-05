DocCheck Aktie
WKN DE: A1A6WE / ISIN: DE000A1A6WE6
|
05.01.2026 14:59:44
EQS-News: DocCheck agency AG erweitert Vorstand
|
EQS-News: DocCheck AG
/ Schlagwort(e): Personalie
Mit Wirkung zum 01. Januar 2025 wurden Laura Geisreiter und Sebastian Bäcker als neue Mitglieder des Vorstands der DocCheck agency AG bestellt.
Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag
05.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DocCheck AG
|Vogelsanger Str. 66
|50823 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)221 92053-100
|Fax:
|+49 (0)221 92053-133
|E-Mail:
|ir@doccheck.com
|Internet:
|www.doccheck.ag
|ISIN:
|DE000A1A6WE6
|WKN:
|A1A6WE
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2254794
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2254794 05.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DocCheck AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|EQS-News: DocCheck agency AG erweitert Vorstand (EQS Group)
|
18.11.25
|EQS-Adhoc: DocCheck AG: Vorläufige Neunmonatszahlen (EQS Group)
|
06.08.25