05.01.2026 14:59:44

EQS-News: DocCheck agency AG erweitert Vorstand

EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Personalie
DocCheck agency AG erweitert Vorstand

05.01.2026 / 14:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2025 wurden Laura Geisreiter und Sebastian Bäcker als neue Mitglieder des Vorstands der DocCheck agency AG bestellt.
Michael Vorbrink nimmt in der neuen Vorstandskonstellation die Rolle des CEOs ein und treibt nun in der neuen Vorstandskonstellation die strategische Fortentwicklung weiter voran.


Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag

05.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DocCheck AG
Vogelsanger Str. 66
50823 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 92053-100
Fax: +49 (0)221 92053-133
E-Mail: ir@doccheck.com
Internet: www.doccheck.ag
ISIN: DE000A1A6WE6
WKN: A1A6WE
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2254794

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2254794  05.01.2026 CET/CEST

