EQS-News: FAVEOS SE schließt strategische Rahmenverträge mit führenden Flexibilitäts-Vermarktern enspired und Entrix

EQS-News: FAVEOS SE / Schlagwort(e): Kooperation

FAVEOS SE schließt strategische Rahmenverträge mit führenden Flexibilitäts-Vermarktern enspired und Entrix



15.12.2025 / 10:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hannover, 15. Dezember 2025 – FAVEOS SE, ein börsengelistetes Unternehmen mit Fokus auf Batteriegroßspeicher (BESS), gibt heute bekannt, dass mit enspired und Entrix strategische Rahmenverträge zur Vermarktung eigener Batteriespeicher abgeschlossen wurden. Parallel dazu vereinbarte FAVEOS über sein Joint Venture PowerWerker GmbH mit denselben Partnern Rahmenverträge, um PowerWerker-Kunden zukünftig eine Komplettlösung aus EPC-Leistung, Flexibilitäts-Vermarktung und Betrieb & Wartung (O&M) anbieten zu können.



Schlüsselpunkte der Vereinbarungen:



FAVEOS sichert sich mit den Rahmenverträgen eine leistungsstarke Vermarktung seiner zukünftigen BESS-Projekte durch die führende Expertise von enspired und Entrix in der Multi-Markt-Optimierung. Diese ist zur Erzielung maximaler Performance und nachhaltiger Erträge passgenau auf die eingesetzte Hardware sowie die dazugehörigen Garantiebedingungen abgestimmt und verbindet KI-Technologie mit Erfahrung im Live-Betrieb und tiefem Marktwissen.



Über das Joint Venture PowerWerker GmbH – eine 50:50-Partnerschaft zwischen der FAVEOS SE und der Biogas Service Tarmstedt GmbH (BST) – wird nun für die PowerWerker-Kunden das komplette Dienstleistungsportfolio abgedeckt von der Standortanalyse und Planung über das technische Engineering und den Anlagenbau bis hin zur Flexibilitäts-Vermarktung und langfristigen Wartung (O&M).



„Mit den beiden Partnern gehen wir einen großen Schritt: Wir verbinden unsere Projekt- und Systemkompetenz mit der hochspezialisierten Optimierungs- und Handelskraft von enspired und Entrix und entwickeln zugleich unser Joint Venture PowerWerker GmbH zum Full-Service-Anbieter für Großbatteriespeicher“, sagt Gerrit Janssen, CEO der FAVEOS SE.



Über die beteiligten Unternehmen:



FAVEOS SE:

Die FAVEOS SE ist eine börsengelistete Strategie- und Managementholding (Börsenkürzel C45) im Bereich der Großbatteriespeicher und Versorgungsnetze. Die Unternehmen der FAVEOS-Gruppe leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende , indem sie u. a. den Ausbau der Speicherkapazitäten und die Modernisierung der Netzinfrastruktur beschleunigen. Dabei profitiert FAVEOS gleichermaßen vom erstklassigen Zugang zum internationalen Beschaffungsmarkt, dem jahrzehntelangen Know-how im Projektmanagement sowie dem umfangreichen Netzwerk zur Anwendungs- und Kapitalseite.



enspired:

enspired ist Europas führendes Unternehmen für die kommerzielle Optimierung von Batteriespeichersystemen (BESS) und verwaltet ein Portfolio von über 5 GW mit mehr als 80 Großspeichern und 800 MWh live, einschließlich der größten Batterie in Deutschland. Durch eine datengestützte, KI-basierte Optimierungsplattform erzielt enspired maximale Erlöse und integriert bewährte Lösungen für den Umgang mit Netzlimitierungen. Die fortschrittliche technische Infrastruktur wird zu 100% intern betrieben und unterstützt enspireds globale Expansion in Europa und Asien (derzeit in 12 Ländern) mit hochflexibler Anpassungsfähigkeit an neue Märkte und dynamische Marktkonditionen. Als einziger Optimierer, der reale, unabhängig zertifizierte Umsätze für aktive Batteriespeicher in Deutschland öffentlich macht, schafft enspired mehr Transparenz in der Branche und etabliert einen verlässlichen Maßstab für den Wert von Speichern.



Entrix:

Wir sind Energiehändler und Marktführer für die Vermarktung von flexiblen Energiesystemen in Europa. Entrix bietet zusätzlich zu Stromhandel basierend auf künstlicher Intelligenz, innovative Produkte zu langfristiger Umsatzabsicherung und netzdienlichen Steuerung von Batteriespeichern. Mit unserem Rundum-Sorglos-Paket begleiten wir unsere Kunden über alle Projektphasen von der technischen Auslegung und Integration, über die kontinuierliche Optimierung bis zur 24/7 Betreuung im laufenden Betrieb – inklusive Anpassung an Marktveränderungen und Erschließung neuer Erlöspotenziale. Mit über 2,5 GW und 7,2 GWh sowie 52 Batteriespeichern unter Vertrag ist Entrix in Deutschland, Polen, Italien, Spanien und Portugal aktiv und mit Büros in München, Warschau, Mailand und Madrid vertreten. Entrix optimiert als Pionier einen der ersten Batteriegroßspeicher in Deutschland und ist heute der bevorzugte Partner führender Infrastrukturunternehmen wie Encavis, MEAG (Munich Re) sowie eine Vielzahl lokaler Stadtwerke.



Kontat:



FAVEOS SE

Gerrit Janssen, CEO

ir@faveos.com

www.faveos.com

