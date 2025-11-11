EQS-News: FORTEC Elektronik AG: Aufsichtsrat bestellt Henrik Christiansen als Interim-Manager zur Unterstützung des Vorstands

EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

FORTEC Elektronik AG: Aufsichtsrat bestellt Henrik Christiansen als Interim-Manager zur Unterstützung des Vorstands



Germering, 11. November 2025: Der Aufsichtsrat der FORTEC Elektronik AG hat beschlossen, Herrn Henrik Christiansen zur interimsweisen Unterstützung des Vorstands zu bestellen. Herr Christiansen wird ab dem 10. November 2025 zunächst in beratender Funktion tätig und die Aufgaben von Frau Sandra Maile übernehmen.

Wie bereits in der Corporate News vom 8. Oktober 2025 angekündigt, werden die laufenden Geschäfte der Gesellschaft derzeit von Herrn Ulrich Ermel, Vorstand der FORTEC Elektronik AG, fortgeführt, der das uneingeschränkte Vertrauen des Aufsichtsrats genießt. Mit der Einbindung von Herrn Christiansen unterstützt der Aufsichtsrat Herrn Ermel bei dieser Aufgabe und stellt sicher, dass die Stabilität und Handlungsfähigkeit der FORTEC Gruppe in dieser Übergangsphase uneingeschränkt gewährleistet bleiben.

Herr Christiansen ist ein erfahrener operativer Finanz- und Unternehmensstratege mit über 30 Jahren nachweisbarer Erfolge in CFO- und Geschäftsführungsfunktionen. Er verfügt über umfangreiche Kenntnisse in Controlling und Accounting (HGB/IFRS) börsennotierter und Private-Equity-geführter Unternehmen. Seine Schwerpunkte liegen unter anderem in den Bereichen M&A und Digitalisierung , mit tiefgreifender Erfahrung in Finanzstrategie und Unternehmenssteuerung mit ausgeprägter Hands-on-Mentalität.

„Mit Henrik Christiansen haben wir einen äußerst erfahrenen und strategisch versierten Finanz- und Unternehmensmanager gewonnen, der über umfassende Kapitalmarkt- und Digitalisierungserfahrung verfügt. Wir freuen uns sehr, ihn an Bord zu haben, denn mit seiner internationalen Erfahrung, seiner praxisorientierten Führungsstärke und seiner Kompetenz in Veränderungsprozessen wird er einen wichtigen Beitrag zur weiteren Entwicklung der FORTEC Gruppe leisten“, sagt Christoph Schubert, Aufsichtsratsvorsitzender der FORTEC Elektronik AG.





