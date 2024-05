EQS-News: Hapag-Lloyd mit gutem Jahresauftakt im ersten Quartal 2024

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Hapag-Lloyd mit gutem Jahresauftakt im ersten Quartal 2024



15.05.2024 / 07:29 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hapag-Lloyd mit gutem Jahresauftakt im ersten Quartal 2024 Nachfrage und Raten im ersten Quartal stabilisiert

Ergebnisprognose für 2024 konkretisiert

Umsetzung der Strategie 2030 und Kosten fest im Blick Hapag-Lloyd hat das erste Quartal 2024 mit einem Konzern-EBITDA von 942 Millionen US-Dollar (868 Millionen Euro) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT verringerte sich gegenüber dem Vorjahresquartal auf 396 Millionen US-Dollar (365 Millionen Euro) und das Konzernergebnis auf 325 Millionen US-Dollar (299 Millionen Euro). Im Segment Linienschifffahrt erhöhte sich die Transportmenge für das erste Quartal 2024 um 6,8 Prozent auf 3 Millionen TEU (Q1 2023: 2,8 Millionen TEU). Die Transportaufwendungen lagen mit 3,3 Milliarden US-Dollar (3 Milliarden Euro) auf dem Niveau des Vorjahresquartals. Zwar stiegen die Kosten einerseits deutlich durch die Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung, allerdings konnten diese weitgehend durch aktives Kostenmanagement kompensiert werden. Die Umsätze gingen auf 4,6 Milliarden US-Dollar (4,3 Milliarden Euro) zurück, insbesondere aufgrund einer niedrigeren durchschnittlichen Frachtrate von 1.359 USD/TEU

(Q1 2023: 1.999 USD/TEU). Das EBITDA verringerte sich gegenüber dem Vorjahresquartal auf 906 Millionen US-Dollar (835 Millionen Euro). Das EBIT fiel auf 378 Millionen US-Dollar

(348 Millionen Euro). Im Segment Terminal & Infrastruktur wurde im ersten Quartal 2024 ein EBITDA von 35 Millionen US-Dollar (32 Millionen Euro) und ein EBIT von 18 Millionen US-Dollar (16 Millionen Euro) erzielt. Das neue Segment wurde erst in der zweiten Jahreshälfte 2023 gegründet und befindet sich im Aufbau. Deshalb sind die Angaben zur Ertragslage für das erste Quartal 2024 nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. „Auch wenn unsere Ergebnisse aufgrund der Normalisierung der Lieferketten deutlich unter den außergewöhnlich starken Vorjahreswerten liegen, sind wir erfreulicherweise gut in das neue Jahr gestartet. Die Raten haben sich im ersten Quartal aufgrund der Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung und der höheren Kapazitätsnachfrage stabilisiert. Die zahlreichen neuen Schiffe, die in der gesamten Branche im Jahr 2024 ausgeliefert wurden und werden, tragen entscheidend dazu bei, dass die Lieferketten ohne allzu große Unterbrechungen weiterlaufen. Ausblickend werden wir unsere Kosten fest im Auge behalten und unsere Strategie 2030 weiter umsetzen – Schwerpunkte bilden unsere Dekarbonisierungsinitiativen und unser Versprechen, für unsere Kunden die unangefochtene Nummer eins für Qualität zu sein“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG. Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2024 konkretisiert der Vorstand seine am 14. März 2024 veröffentlichte Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Das Konzern-EBITDA wird nun in einer Bandbreite von 2,2 bis 3,3 Milliarden US-Dollar (2 bis 3 Milliarden Euro) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 0 bis 1,1 Milliarden US-Dollar (0 bis 1 Milliarde Euro) erwartet. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass ein Großteil des prognostizierten Ergebnisses in der ersten Jahreshälfte erwirtschaftet wird. Angesichts der sehr volatilen Entwicklung der Frachtraten sowie der großen geopolitischen Herausforderungen bleibt die Prognose mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Der Finanzbericht für das erste Quartal 2024 ist hier abrufbar:

https://www.hapag-lloyd.com/de/company/ir/publications/financial-report.html

KENNZAHLEN (USD)* Q1 2024 Q1 2023 Q1 2024 versus

Q1 2023 Konzern Umsatz (Mio. USD) 4.623 6.028 -1.405 EBITDA (Mio. USD) 942 2.379 -1.437 EBIT (Mio. USD) 396 1.874 -1.478 EBITDA-Marge 20 % 39 % -19 Ppt EBIT-Marge 9 % 31 % -23 Ppt Konzernergebnis (Mio. USD) 325 2.031 -1.706 Segment Linienschifffahrt Transportmenge (TTEU) 3.037 2.842 195 Frachtrate (USD/TEU) 1.359 1.999 -640 Umsatz (Mio. USD) 4.527 6.023 -1.497 EBITDA (Mio. USD) 906 2.359 -1.453 EBIT (Mio. USD) 378 1.855 -1.477 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. USD) 107 6 101 EBITDA (Mio. USD) 35 19 16 EBIT (Mio. USD) 18 19 -1

KENNZAHLEN (EURO)* Q1 2024 Q1 2023 Q1 2024 versus

Q1 2023 Konzern Umsatz (Mio. EUR) 4.260 5.619 -1.359 EBITDA (Mio. EUR) 868 2.217 -1.350 EBIT (Mio. EUR) 365 1.747 -1.382 Konzernergebnis (Mio. EUR) 299 1.893 -1.594 Segment Linienschifffahrt Umsatz (Mio. EUR) 4.171 5.615 -1.444 EBITDA (Mio. EUR) 835 2.199 -1.364 EBIT (Mio. EUR) 348 1.729 -1.381 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. EUR) 98 6 93 EBITDA (Mio. EUR) 32 18 14 EBIT (Mio. EUR) 16 18 -1 * In den Tabellen können aus technischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten. Mit dem Erwerb der SAAM Ports S.A. und SAAM Logistics S.A. (zusammen SAAM Terminals) am 1. August 2023 wurden die dazugehörigen Beteiligungen in den Hapag-Lloyd-Konzern und folgerichtig in das Segment Terminal & Infrastruktur mit einbezogen. Damit sind die Angaben in der Ertragslage des Segments Terminal & Infrastruktur für das erste Quartal nur eingeschränkt mit den Vorjahreswerten vergleichbar.

Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 280 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,1 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 13.700 Mitarbeitenden an Standorten in 140 Ländern mit 400 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,1 Millionen TEU – inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 114 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 20 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. Rund 2.900 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen.

Kontakt:

Alexander Drews

Director Investor Relations Hapag-Lloyd AG

Ballindamm 25

20095 Hamburg

Telefon +49 40 3001-3705

Fax +49 40 3001-72896

Mobil +49 174 326-3123 Hapag-Lloyd AGBallindamm 2520095 HamburgTelefon +49 40 3001-3705Fax +49 40 3001-72896Mobil +49 174 326-3123

15.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com