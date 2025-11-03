innoscripta Aktie
WKN DE: A40QVM / ISIN: DE000A40QVM8
|
03.11.2025 09:01:03
EQS-News: innoscripta meldet erfolgreiches drittes Quartal 2025
|
EQS-News: innoscripta SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
München, den 03. November 2025 – Die innoscripta SE (ISIN: DE000A40QVM8, „das Unternehmen“), ein führender Anbieter cloudbasierter Softwarelösungen für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung (F&E) in Deutschland, veröffentlicht ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2025.
Im dritten Quartal 2025 konnte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis weiter steigern:
* Konzernumsatz: 70,7 Mio. € (Q3/2024: 39,2 Mio. €) à +80,3 %
* Konzern-EBIT: 40,8 Mio. € (Q3/2024: 20,8 Mio. €) à +96,3 %
* Konzern-EBIT-Marge: 57,8 % (Q3/2024: 53,1 %)
* Konzernergebnis nach Steuern: 27,9 Mio. € (Q3/2024: 14,0 Mio. €) à +98,6 %
Das Wachstum wurde insbesondere durch die Optimierung digitaler Prozesse, die kontinuierliche Weiterentwicklung der Clusterix-Plattform sowie den gezielten Ausbau von Skalierbarkeit und Effizienz erzielt.
Die vollständigen Q3-Zahlen 2025 sind im Bereich „Investoren“ auf der Unternehmenswebsite als Download verfügbar.
03.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|innoscripta SE
|Arnulfstraße 60
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+4989262004187
|E-Mail:
|info@innoscripta.com
|Internet:
|https://www.innoscripta.com
|ISIN:
|DE000A40QVM8
|WKN:
|A40QVM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2222328
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2222328 03.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu innoscripta SE Inhaber-Aktmehr Nachrichten
|
03.11.25
|EQS-News: innoscripta meldet erfolgreiches drittes Quartal 2025 (EQS Group)
|
03.11.25
|EQS-News: innoscripta reports successful third quarter of 2025 (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-News: innoscripta SE kündigt die Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2025 an (EQS Group)
|
29.10.25
|EQS-News: innoscripta SE announces publication of Q3 figures for 2025 (EQS Group)
|
28.08.25
|EQS-DD: innoscripta SE: Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
28.08.25
|EQS-DD: innoscripta SE: Meyer Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
|
28.08.25
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), buy (EQS Group)
|
28.08.25
|EQS-DD: innoscripta SE: Hohenester Beteiligungs-UG (haftungsbeschränkt), Kauf (EQS Group)
Analysen zu innoscripta SE Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|innoscripta SE Inhaber-Akt
|122,80
|-4,66%