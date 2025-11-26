EQS-News: LM PAY gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt

EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

LM PAY gibt vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt



26.11.2025 / 18:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Warschau, 26. November 2025 – LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) ist ein innovatives technologiegetriebenes FinTech -Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet. Das Unternehmen stellt sofortige und verbindliche Kreditentscheidungen am Point of Service bereit und ermöglicht es Patienten und Kunden, sofortigen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen sowie eine bequeme Konsumentenfinanzierung zu erhalten.

Umsatzentwicklung

Der kumulierte Umsatz nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 belief sich auf 23,8 Mio. PLN (5,6 Mio. €) und lag damit deutlich über dem Vorjahreswert von 15,8 Mio. PLN (3,7 Mio. €). Dies entspricht einem Wachstum von rund 50%, das insbesondere durch neue Partnerschaften sowie eine steigende Nachfrage nach Gesundheits-, Schönheits- und Versicherungsdienstleistungen getragen wurde.

EBIT-Entwicklung

Das kumulierte EBIT betrug 6,5 Mio. PLN (0,5 Mio. €). Der Rückgang von 12,8 % im Vergleich zu 2024 ist im Wesentlichen auf ein einmaliges Ereignis im Vorjahr zurückzuführen – den Verkauf eines Forderungsportfolios –, das die Vergleichbarkeit der Ergebnisse beeinflusst.

Kundenbasis

Sehr positiv entwickelte sich auch die Kundengewinnung. Die Anzahl der betreuten Kunden stieg in den ersten neun Monaten 2025 um 12 % auf insgesamt 33.000. Dieses Wachstum ist insbesondere auf ein effizientes Onboarding in Kliniken und Salons zurückzuführen, das wesentlich zur Ausweitung der Kundenbasis beitrug.

Wiederkehrende Kunden

Die starke Bindung der Kunden an LM PAY spiegelt sich im steigenden Anteil wiederkehrender Nutzer wider. Im dritten Quartal 2025 lag dieser Anteil bei 33 % und somit über den 30 % des Vorjahresquartals. Dies unterstreicht die kontinuierlich hohe Kundenzufriedenheit sowie die stabile Nachfrage nach den angebotenen Lösungen.

Über LM PAY:

LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheitsdienstleistungen, Schönheitsbehandlungen und Kfz-Versicherungen in Polen spezialisiert hat. Die Plattform ist in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitssalons und Versicherungsvermittlern in ganz Polen integriert, vereinfacht die Finanzierung für Patienten und Kunden und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter. Mit mehr als zehn Jahren Markterfahrung und einer Börsennotierung in Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY bestens für weiteres Wachstum aufgestellt.

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Telefon +49 (0) 2983 908121

Mobil +49 (0) 170 2939080

meister@meisterconsult.com

Investor Relations & Finanzmedien in Polen:

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Mobil +48 881 780 994

grzegorz.pieszak@lmpay.pl