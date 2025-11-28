EQS-News: LM PAY S.A. hält 2025-Prognose für Umsatz und EBIT aufrecht, passt Kreditvolumen an

EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Prognose

LM PAY S.A. hält 2025-Prognose für Umsatz und EBIT aufrecht, passt Kreditvolumen an



28.11.2025 / 16:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Warschau, 26. November 2025 – LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016) ist ein innovatives technologiegetriebenes FinTech -Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet. Das Unternehmen stellt sofortige und verbindliche Kreditentscheidungen am Point of Service bereit und ermöglicht es Patienten und Kunden, sofortigen Zugang zu wichtigen Dienstleistungen sowie eine bequeme Konsumentenfinanzierung zu erhalten.

LM PAY S.A. bestätigt, dass sie ihre Jahresprognose für 2025 hinsichtlich Umsatz und EBIT aufrechterhält und gleichzeitig eine Aktualisierung des Kreditvolumens-Ausblicks vorlegt.

Das Unternehmen bestätigt die Umsatzprognose für 2025 in Höhe von 32–42 Mio. PLN (7,5–9,8 Mio. €) aufrecht und die EBIT-Prognose von 7–12 Mio. PLN (1,6–2,8 Mio. €), was die solide operative Leistung sowie die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie in den Segmenten Gesundheits-, Schönheits- und Versicherungsfinanzierung widerspiegelt.

Der Ausblick für das Kreditvolumen wird auf 120–140 Mio. PLN (28,0–32,7 Mio. €) konkretisiert (ursprünglich 130–170 Mio. PLN (30,4–39,8 Mio. €)). Diese Anpassung berücksichtigt das aktuelle Marktumfeld, verantwortungsvolle Risikomanagement -Praktiken sowie den Fokus des Unternehmens auf Portfolioqualität.

Das Unternehmen beobachtet die Marktbedingungen genau und verpflichtet sich weiterhin, die bestätigten Ziele für Umsatz und EBIT durch eine starke Kundengewinnung, steigende wiederkehrende Erlöse und effektive Kostenkontrolle zu erreichen.

Über LM PAY:

LM PAY S.A. ist ein schnell wachsendes FinTech-Unternehmen, das sich auf Embedded-Finance-Lösungen für Gesundheitsdienstleistungen, Schönheitsbehandlungen und Kfz-Versicherungen in Polen spezialisiert hat. Die Plattform ist in die Arbeitsabläufe von über 13.000 Kliniken, Schönheitssalons und Versicherungsvermittlern in ganz Polen integriert, vereinfacht die Finanzierung für Patienten und Kunden und sorgt gleichzeitig für sofortige Zahlungen an die Anbieter. Mit mehr als zehn Jahren Markterfahrung und einer Börsennotierung in Düsseldorf (ISIN: PLLMPAY00016) ist LM PAY bestens für weiteres Wachstum aufgestellt.

Investor Relations & Finanzmedien in Deutschland:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Telefon +49 (0) 2983 908121

Mobil +49 (0) 170 2939080

meister@meisterconsult.com

Investor Relations & Finanzmedien in Polen:

LM PAY S.A.

Grzegorz Pieszak

Mobil +48 881 780 994

grzegorz.pieszak@lmpay.pl