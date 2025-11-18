EQS-News: M1 Kliniken AG verzeichnet starkes EBIT-Wachstum von 11% und erzielt Ergebnis je Aktie von 0,86EUR.

EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

M1 Kliniken AG verzeichnet starkes EBIT-Wachstum von 11% und erzielt Ergebnis je Aktie von 0,86EUR.

Berlin, 18. November 2025 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) zeigt auch in den vergangenen 9 Monaten des Jahres 2025 eine nachhaltig positive Entwicklung und setzt ihren profitablen Wachstumskurs erfolgreich fort. Konsequent umgesetzte Effizienzmaßnahmen sowie der gezielte Ausbau der ärztlichen Kapazitäten bleiben zentrale Prioritäten und leisten einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Steigerung des Ergebnisses.

Kennzahlen im Überblick

Konzernumsatz : +6,7 % auf 274,3 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 257,2 Mio. EUR)

: +6,7 % auf 274,3 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 257,2 Mio. EUR) EBITDA : +9 % auf 28,2 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 25,9 Mio. EUR)

: +9 % auf 28,2 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 25,9 Mio. EUR) EBIT : +11 % auf 24,5 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 22,1 Mio. EUR)

: +11 % auf 24,5 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 22,1 Mio. EUR) EBIT-Marge : 8,9 % (YTD Q3 2024: 8,6 %)

: 8,9 % (YTD Q3 2024: 8,6 %) EBT : +10 % auf 24,4 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 22,2 Mio. EUR)

: +10 % auf 24,4 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 22,2 Mio. EUR) Ergebnis je Aktie: 0,86 EUR (YTD Q3 2024: 0,77 EUR)

Beauty-Segment: Profitabilität erneut signifikant gesteigert

Umsatz : +9,5 % auf 77,8 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 71,0 Mio. EUR)

: +9,5 % auf 77,8 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 71,0 Mio. EUR) EBIT : +29,7 % auf 21,1 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 16,3 Mio. EUR)

: +29,7 % auf 21,1 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 16,3 Mio. EUR) EBIT-Marge: 27,1 % (YTD Q3 2024: 22,9 %)

Das Beauty-Segment bleibt der wichtigste Wachstumstreiber der Gruppe. Die positive Entwicklung, die bereits im ersten Halbjahr verzeichnet werden konnte, setzte sich im dritten Quartal 2025 überzeugend fort. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 profitierte das Segment weiterhin von Effizienzgewinnen durch optimierte Abläufe sowie einer höheren Auslastung der ärztlichen Kapazitäten. Eine gezielte Preisstrategie zur Erschließung neuer Kundengruppen unterstützte den Ausbau der Marktanteile – ohne die Margenqualität zu beeinträchtigen. Die Positionierung als führender Anbieter hochwertiger ästhetischer Medizin zum besten Preis wird konsequent weiter ausgebaut.

Stabiles Umsatzplus beim Handelssegment

Umsatz : +6 % auf 196,5 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 186,2 Mio. EUR)

: +6 % auf 196,5 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 186,2 Mio. EUR) EBIT: -41,4 % auf 3,4 Mio. EUR (YTD Q3 2024: 5,8 Mio. EUR)

Das Handelssegment verzeichnete in den ersten 9 Monaten des Jahres 2025 ein starkes Umsatzwachstum, während das EBIT unter dem Vorjahreswert lag.

Die M1 Kliniken AG hat bekannt gegeben, dass ihre 85 %-Beteiligung, die HAEMATO AG, einen Vertrag über den Verkauf ihrer 100 %-Tochtergesellschaft HAEMATO Pharm GmbH an die PHOENIX group, einen der führenden Gesundheitsdienstleister Europas mit Sitz in Mannheim, unterzeichnet hat. Das Wirksamwerden der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen.

Mit dieser Transaktion setzt die M1 Kliniken AG ihren strategischen Kurs konsequent fort, sich als weltweit führender, vertikal integrierter Pure-Play-Anbieter für medizinische Ästhetik zu positionieren.

Ausblick

Die M1 Kliniken AG wird ihren profitablen Wachstumskurs durch die Expansion nationaler und internationaler Fachzentren weiter vorantreiben. Bis 2029 soll dieser auf 200 bis 300 Mio. EUR steigen – bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 20 %. Die Gruppe verfolgt damit konsequent das Ziel, M1 Med Beauty als weltweit führende Marke für ästhetische Medizin zu etablieren.

Über die M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Leistungen in Europa und Australien. Mit einem klar fokussierten Geschäftsmodell, hoher Standardisierung und konsequenter Skalierung betreibt die Gruppe unter der Marke M1 Med Beauty derzeit 58 Fachzentren in zehn Ländern. Sämtliche Behandlungen werden ausschließlich durch qualifizierte Ärzte nach einheitlich hohen Qualitätsstandards durchgeführt und zu marktführenden Preisen angeboten. Die internationale Expansion, die seit Ende 2018 systematisch vorangetrieben wird, bildet die Grundlage für weiteres skalierbares Wachstum und den Ausbau der globalen Marktposition. Mit der M1 Schlossklinik in Berlin betreibt die Gruppe eine der größten und modernsten Kliniken für plastisch-ästhetische Chirurgie in Europa. Die Einrichtung verfügt über vier Operationssäle und 35 Betten.

Kontakt:M1 Kliniken AGGrünauer Straße 512557 BerlinTelefon: +49 (0)30 347 47 44 14E-Mail: ir@m1-kliniken.de