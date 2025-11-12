Mainz Biomed Aktie
EQS-News: Mainz Biomed präsentiert innovative Lösungen zur Krebsfrüherkennung auf der MEDICA 2025
Emittent / Herausgeber: Mainz Biomed N.V.
/ Schlagwort(e): Konferenz
Mainz Biomed präsentiert innovative Lösungen zur Krebsfrüherkennung auf der MEDICA 2025
BERKELEY, USA und MAINZ, Deutschland – 12. November 2025 — Mainz Biomed N.V. (NASDAQ:MYNZ) („Mainz Biomed“ oder das „Unternehmen“), ein molekulargenetisches Diagnostikunternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat seine Teilnahme an der MEDICA 2025 bekannt gegeben, einer der weltweit führenden Fachmessen für das Gesundheitswesen, die vom 17. bis 20. November 2025 in Düsseldorf, Deutschland, stattfindet.
Mit über 5.000 Ausstellern aus 70 Ländern und 80.000 erwarteten Besuchern ist die MEDICA eine wegweisende internationale Plattform für Innovation, Kommunikation und Geschäftsentwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Medizintechnik. Die Veranstaltung setzt konsequent Trends für die Zukunft des globalen Gesundheitswesens.
Experten aus dem Gesundheitswesen, Branchenführer sowie politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger nehmen an dem umfangreichen Programm der MEDICA teil – mit hochkarätigen Foren, Konferenzen und Sonderausstellungen. Die Messe bietet eine ideale Gelegenheit, Erkenntnisse auszutauschen, Kooperationen zu eruieren und Beziehungen zu wichtigen Meinungsführern zu vertiefen, die die Zukunft der Krebsprävention und Molekulardiagnostik gestalten.
Mainz Biomed wird sein aktuelles Hauptprodukt, ColoAlert®, einen molekularen stuhlbasierten Screening-Test zur Früherkennung von Darmkrebs, sowie potenzielle zukünftige Diagnoselösungen des Unternehmens für die Krebsfrüherkennung vorstellen. Teilnehmer der Messe sind eingeladen, Mainz Biomed am Gemeinschaftsstand des Landes Rheinland-Pfalz in Halle 3, E92, zu besuchen.
Über Mainz Biomed NV
