EQS-News: MEDICLIN berichtet solides erstes Halbjahr 2024

MEDICLIN berichtet solides erstes Halbjahr 2024



31.07.2024 / 13:31 CET/CEST

MEDICLIN berichtet solides erstes Halbjahr 2024 Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2024 um 0,9 % auf 368,0 Mio. Euro gestiegen

Konzern-EBIT mit 11,9 Mio. Euro leicht höher als im Vorjahreszeitraum (6M 2023: 11,3 Mio. Euro)

Auslastung mit 85,2 % gegenüber Vorjahr gestiegen (6M 2023: 83,6 %)

Krankenhausreform zum Jahreswechsel erwartet Offenburg, den 31. Juli 2024: Im ersten Halbjahr 2024 erzielte die MEDICLIN Aktiengesellschaft (MEDICLIN) einen Konzernumsatz in Höhe von 368,0 Mio. Euro. Dies sind 3,2 Mio. Euro oder 0,9 % mehr als im ersten Halbjahr 2023. Das Konzernbetriebsergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vergleichszeitraum um 0,6 Mio. Euro von 11,3 Mio. Euro auf 11,9 Mio. Euro. Eine Gesamtauslastung von 85,2 % (6M 2023: 83,6 %) unterstreicht ein solides erstes Halbjahr.



Dr. Joachim Ramming, CEO der MEDICLIN kommentiert: “Wir befinden uns nach wie vor in einem herausfordernden und dynamischen Umfeld. Die Krankenhausreform rückt immer näher und wird voraussichtlich zum Jahreswechsel in Kraft treten. Wir arbeiten mit Hochdruck an unseren zukunftsweisenden Projekten der Ambulantisierung und Digitalisierung um uns auf die erwarteten Veränderungen des Gesundheitsmarktes vorzubereiten. Wir werden die Chancen nutzen, die sich aus den Veränderungen ergeben.“



„Wir blicken auf ein solides erstes Halbjahr 2024 zurück. Unsere operative Leistung zeigt sich insbesondere, wenn wir unseren Konzernumsatz und das Konzernbetriebsergebnis ohne die Verzerrung durch Schutzschirmleistungen und Desinvestments betrachten. Bereinigt beträgt das Umsatzwachstum 6,8 % bzw. 22,8 Mio. Euro. Die im ersten Halbjahr 2024 fehlenden Schutzschirmleistungen, hatten im Vorjahreshalbjahr noch 4,7 Mio. Euro zum Konzernbetriebsergebnis beigetragen.“, berichtet Tino Fritz, CFO der MEDICLIN.



Umsatz- und Ertragsentwicklung der Segmente



Im Segment Postakut erhöhte sich der Umsatz um 4,9 % auf 233,3 Mio. Euro (6M 2023: 222,3 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis verringerte sich um 0,5 Mio. Euro auf 17,5 Mio. Euro (6M 2023: 18,0 Mio. Euro). Die Materialaufwandsquote stieg um einen Prozentpunkt auf 21,1 % (6M 2023: 20,1 %). Der absolute Materialaufwand lag mit 49,3 Mio. Euro 10,5 % über dem Vorjahreswert (6M 2023: 44,6 Mio. Euro). Die Personalaufwendungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahreshalbjahr um 4,2 Mio. Euro beziehungsweise 3,4 % auf 125,6 Mio. Euro. Die Personalaufwandsquote ging dabei auf 53,8 % zurück (6M 2023: 54,6 %).



Das Segment Akut weist einen Rückgang im Segmentumsatz von 10,3 Mio. Euro oder 7,9 % aus. Das Segmentbetriebsergebnis beträgt -3,9 Mio. Euro nach -5,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2023. Der Materialaufwand ging um 9,7% auf 34,7 Mio. Euro zurück (6M 2023: 38,5 Mio. Euro). Die Materialaufwandsquote war mit 28,9 % leicht rückläufig (6M 2023: 29,5 %). Der Personalaufwand betrug 74,0 Mio. Euro und war damit um 7,0 % niedriger als in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 (6M 2023: 79,6 Mio. Euro). Die Personalaufwandsquote betrug 61,5 % nach 60,9 % im Vorjahreszeitraum.



Der Umsatz des Segments Sonstige Aktivitäten und Überleitung in Höhe von 14,4 Mio. Euro lag um 2,5 Mio. Euro also 21,0 % über dem Vorjahreswert. Das Geschäftsfeld Pflege trug hierzu 11,7 Mio. Umsatz bei, was einer Steigerung von 14,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (6M 2023: 10,2 Mio. Euro). Das Segmentbetriebsergebnis lag mit -1,6 Mio. Euro unter dem Vorjahresergebnis von -1,0 Mio. Euro.



Ausblick und Aktuelles



Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatzrückgang von 0,0 % bis 2,0 %. Das Konzernbetriebsergebnis wird nunmehr zwischen 33,0 Mio. Euro und 39,0 Mio. Euro erwartet.



Der Zwischenbericht zum 30. Juni 2024 ist ab heute unter www.mediclin.de in Deutsch und Englisch abrufbar.

Für weitere Informationen:

MEDICLIN Aktiengesellschaft

Okenstraße 27

77652 Offenburg



Investor Relations

Ender Gülcan

Tel.: 0781/488-326

ender.guelcan@mediclin.de

Public Relations

Dr Janina Lossen

Tel.: 0781/488-180

janina.lossen@mediclin.de



www.mediclin.de



Über die MEDICLIN Aktiengesellschaft (Ticker: MED; WKN: 659 510)



Zu MEDICLIN gehören deutschlandweit 32 Kliniken, sechs Pflegeeinrichtungen und zehn Medizinische Versorgungszentren. MEDICLIN verfügt über rund 8.300 Betten/ Pflegeplätze und beschäftigt rund 10.000 Mitarbeiter*innen.

In einem starken Netzwerk bietet MEDICLIN den Patient*innen die integrative Versorgung vom ersten Arztbesuch über die Operation und die anschließende Rehabilitation bis hin zur ambulanten Nachsorge. Ärzt*innen, Therapeut*innen und Pflegekräfte arbeiten dabei sorgfältig abgestimmt zusammen. Die Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen gestaltet MEDICLIN nach deren individuellen Bedürfnissen und persönlichem Bedarf.



MEDICLIN – ein Unternehmen der Asklepios-Gruppe.

