EQS-News: Mountain Alliance AG führt mit der Beteiligung an MindGuard AG den Portfolioausbau im Bereich Defence Technology fort

Mountain Alliance AG führt mit der Beteiligung an MindGuard AG den Portfolioausbau im Bereich Defence Technology fort



11.12.2025 / 08:00 CET/CEST

Zweite Investition im Bereich Defence-Technology

Innovator im Bereich KI-gestützte mentale Resilienz für den Verteidigungssektor

Weitere Investitionen in KI- und Defence-Technology geplant

München, 11. Dezember 2025 – Die Mountain Alliance AG (MA, ISIN DE000A12UK08) treibt ihre Aktivität im Defence-Tech-Sektor voran und beteiligt sich an der MindGuard AG, einem innovativen Schweizer Unternehmen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz (KI), Militärpsychologie und Neurowissenschaften. Der Einstieg stellt die zweite Transaktion der Gesellschaft in diesem Zukunftsmarkt dar und verdeutlicht ihr Interesse an relevanten KI- und Defence-Technologien.

MindGuard entwickelt ein KI-gestütztes Ökosystem, das die mentale Resilienz in sicherheitskritischen Einsatzbereichen stärken und gleichzeitig die psychologische Nachsorge kriegsgeschädigter Soldaten und Zivilpersonen verbessern soll. Die Plattform verbindet hochmoderne KI-Methoden mit Erkenntnissen der Kognitions- und Militärpsychologie - ein Ansatz, der das bisherige Verständnis mentaler Einsatzfähigkeit entscheidend weiterentwickeln könnte. Geführt wird MindGuard von Benjamin Bargetzi, Experte für kognitive Wissenschaften und KI-Pionier, der auf ein europaweit vernetztes Team aus Militär, Psychologie und KI zurückgreifen kann.

Bereits im ersten Quartal 2026 plant MindGuard den Start einer regierungsbeauftragten Validierungsstudie in einem europäischen Land - ein bedeutender Schritt, um die Technologie in den breiten sicherheitsrelevanten Einsatz zu überführen.

„Mit MindGuard investieren wir bewusst in ein Unternehmen, das die zunehmende Relevanz von KI im Defence-Tech-Sektor adressiert“, erklärt Dr. Ulrich Tetzner, CEO der Mountain Alliance AG. „Wir sehen in diesem Bereich langfristig erhebliche Chancen und wollen uns gezielt an Technologien beteiligen, die moderne Sicherheitssysteme sinnvoll ergänzen und weiterentwickeln.“

Die Mountain Alliance AG plant, ihr Portfolio im Bereich Defence-Technology weiter auszubauen. Im Fokus stehen derzeit Unternehmen, die KI für neue sicherheitsrelevante und zivile Anwendungen nutzbar machen und damit Märkte transformieren. Ergänzend prüft die Gesellschaft weitere Beteiligungen in den Bereichen Drohnen- und Satellitentechnologie sowie Cybersecurity - Segmente, die angesichts globaler Dynamiken überdurchschnittliche Wachstums- und Exit-Potenziale bieten.

Über die Mountain Alliance AG:

Die Mountain Alliance AG (MA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor mit langjährigem Know-how und einem ausgezeichneten Netzwerk investiert die Gesellschaft in innovative Technologieunternehmen. Ziel ist die geschlossene Beteiligung an Unternehmen und Geschäftsmodellen, die zukünftige Technologietrends aktiv mitgestalten. Das Unternehmen ermöglicht so den Aktionärinnen und Aktionären über die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von technologieorientierten Hidden Champions.

