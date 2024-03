EQS-News: Operatives Update: Rekordproduktion 2023 und vielversprechender Start im Jahr 2024

EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Operatives Update: Rekordproduktion 2023 und vielversprechender Start im Jahr 2024



05.03.2024

Operatives Update: Rekordproduktion 2023 und vielversprechender Start im Jahr 2024

Produktion im Gesamtjahr 2023 oberhalb der prognostizierten Spanne bei rund 12.700 BOEPD

Q4 markiert mit 15.300 BOEPD das stärkste Quartal der Unternehmensgeschichte

Produktion in den ersten 2 Monaten des Jahres mit ca. 15.500 BOEPD rund 20% über der Planung

Umsatz und EBITDA weiterhin im Rahmen der Prognose erwartet

Die Öl- und Gasproduktion der Deutsche



Im Jahr 2023 lag der durchschnittliche Ölpreis bei 77,58 USD/BBL und damit leicht oberhalb der Preisannahme von 75 USD/BBL im Basisszenario. Der realisierte Ölpreis nach Hedges und Transportkosten lag bei rund 74 USD/BBL. Der Effekt aus Hedging lag in 2023 bei ca. -0,20 USD/BBL



Insbesondere die im vergangenen Herbst in Produktion genommenen 9 Bohrungen bei 1876 Resources (4 Bohrungen) und Salt Creek Oil & Gas (5 Bohrungen) haben zu hoher Produktion im vierten Quartal geführt. Das vierte Quartal war mit 15.300 BOEPD das bisher volumenstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Die 9 Bohrungen haben im Durchschnitt in den ersten 120 Tagen rund 80.000 BO (Brutto, vor Anteilen Dritter) produziert und liegen damit deutlich über den Erwartungen.



Auch in den ersten beiden Monaten des Jahres blieb das starke Momentum der Produktion aus dem vorangegangenen Quartal erhalten. Dazu trugen zusätzlich auch die im Januar von 1876 Resources fertiggestellten letzten 2 Bohrungen aus dem 2023er Bohrprogramm bei. Insgesamt lag die Produktion in den ersten beiden Monaten des Jahres rund 20% über der Planung.



Für das Gesamtjahr 2023 erwartet der Vorstand weiterhin einen Umsatz in Höhe von 188 bis 198 Mio. EUR, sowie ein EBITDA in Höhe von 152 bis 162 Mio. EUR. Die vorläufigen Zahlen zum Konzernergebnis werden im Laufe der kommenden Woche veröffentlicht. Der Geschäftsbericht 2023 folgt am 23. April 2024.



Bei Salt Creek Oil & Gas befinden sich aktuell die verbliebenen 10 Bohrungen aus dem 31 Bohrungen umfassenden JV mit Oxy in der Fertigstellung. Sie werden voraussichtlich Anfang des 2. Quartals die Produktion aufnehmen. Der im vergangenen Frühjahr in Produktion gegangene Huckleberry-Bohrplatz erreichte mit der anfänglichen Produktion (Initial Production, IP) sogar einen Rekord im Bundesstaat Wyoming und brachte nach 7 Monaten kumuliert rund 1,5 Millionen Barrel Öl (Bruttoproduktion, Anteil Salt Creek rund 45%).



Bright Rock Energy konnte sein Ende Dezember begonnenes Bohrprogramm inzwischen weiter voranbringen. Die Fertigstellung und Produktionsaufnahme der 3 Bohrungen ist unverändert für Sommer 2024 geplant. Das Bohrprogramm umfasste zwei Bohrungen in die Niobrara-Formation und eine erste Bohrung in die Mowry-Formation. Eine der Bohrungen in der Niobrara-Formation wurde aufgrund technischer Schwierigkeiten verkürzt und soll mit nur 1 Meile horizontaler Strecke fertiggestellt werden. Aktuell wird die horizontale Strecke in die Mowry-Formation gebohrt.



Bei 1876 Resources laufen die Vorbereitungen für das diesjährige Bohrprogramm in Wyoming. Bereits im April sollen die ersten 2 bis 3 Bohrungen beginnen. Über die weitere Ausgestaltung des Bohrprogramms wird in den kommenden Wochen entschieden werden.



Die Mitte Februar veröffentlichten Reserven bestätigen die positive operative Entwicklung der Deutsche Rohstoff. Mit einem Cashflow aus den produzierenden Bohrungen von rund 468 Mio. USD und dem zugehörigen mit 10% abgezinsten Barwert von 313 Mio. USD beim NYMEX Strip zum 31. Dezember 2023 ist die Produktion auf einem soliden Fundament aufgebaut. Die sicheren und wahrscheinlichen Barwerte summieren sich auf rund 420 Mio. USD und führen zu Nettocashflows von knapp 900 Mio. USD.



Den Preisanstieg in WTI in den vergangenen Wochen hat die Deutsche Rohstoff genutzt und die Absicherungsposition weiter ausgebaut. Für das Jahr 2024 und 2025 sind insgesamt rund 2 Mio. Barrel zu rund 75 USD/BBL abgesichert. Die Absicherung wird auf Basis der Produktionsentwicklung laufend weiter fortgeführt.

Mannheim, 5. März 2024

Kontakt

Deutsche Rohstoff AG

Tel. +49 621 490 817 0

info@rohstoff.de

