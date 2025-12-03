Allterco AD Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166
|
03.12.2025 17:45:03
EQS-News: Shelly Group: Starke Black Friday-Verkäufe 2025 stärken Umsatzwachstum im vierten Quartal
|
EQS-News: Shelly Group SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Vertriebsergebnis
Shelly Group: Starke Black Friday-Verkäufe 2025 stärken Umsatzwachstum im vierten Quartal
Der eigene Webshop verzeichnete eine Verdreifachung der Nachfrage und konnte die temporär geringeren Abnahmemengen eines einzelnen Marktplatzpartners überkompensieren. Dabei zeigten die regionalen Lokalisierungen für Italien und Großbritannien besonders positive Effekte. Im Vergleich zum Vorjahr verteilt sich die Nachfrage im vierten Quartal 2025 zudem gleichmäßiger, sodass der Umsatzbeitrag des Black-Friday-Zeitraums die positive Gesamtentwicklung des Schlussquartals weiter unterstützt. Wesentliche Impulse kamen insbesondere von den Shelly LOQED Smart Locks sowie den Shelly BLU TRV Heizkörperthermostaten, die aufgrund der Heizperiode und des anhaltenden Fokus auf Energieeffizienz eine starke Nachfrage erfuhren. Darüber hinaus entwickelte sich die Produktlinie Shelly Pro 3EM sehr positiv und erzielte im professionellen Anwenderumfeld deutliche Zuwächse. Ergänzend dazu profitierte die Shelly Group weiterhin vom expandierenden Professional-Business, das mit wachsenden Projektvolumina und einer breiteren Partnerbasis zunehmend an Bedeutung gewinnt. Insgesamt spiegeln diese Entwicklungen die weiter zunehmende Breite der Kundenbasis und den kontinuierlichen Ausbau margenstärkerer Geschäftsfelder wider.
Der Verwaltungsrat bekräftigt angesichts der erfolgreichen Black Friday-Verkäufe die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 und erwartet unverändert einen Umsatz zwischen EUR 145 Mio. und EUR 155 Mio. (BGN 284 Mio. bis BGN 303 Mio.) sowie ein EBIT zwischen EUR 35 Mio. und EUR 40 Mio. (BGN 68 Mio. bis BGN 78 Mio.). Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 lagen die Umsatzerlöse bei EUR 106,7 Mio. (BGN 208,7 Mio.) und das EBIT bei EUR 25,7 Mio. (BGN 50,3 Mio.).
Hinweis: EUR/BGN-Wechselkurs fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.
Die Shelly Group SE entwickelt, konstruiert und vermarktet IoT- und Smart-Building-Lösungen für DIY-Anwender und professionelle Nutzer und bietet fortschrittliche Technologie, nahtlose Interoperabilität und ein hohes Maß an technologischer Flexibilität. Shelly-Produkte ermöglichen die Remote-Kontrolle und -Automatisierung sowie das Energiemanagement von elektrischen Geräten und Smart Building-Lösungen über Mobiltelefone, PCs oder Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern. Zusätzlich zum Verkauf von Geräten erzielt die Shelly Group Umsatzerlöse mit ihren Cloud-Anwendungen. Die Shelly Group profitiert von einer geringen Kapitalbindung durch die Herstellung der Produkte bei Auftragsfertigern. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz im deutschsprachigen Raum und ist mit seinen Produkten in mehr als 100 Ländern vertreten. Mit Niederlassungen in Deutschland, Bulgarien, Polen und Slowenien sowie in den USA und China ist die Shelly Group weltweit aktiv.
CROSS ALLIANCE communication GmbH
03.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Shelly Group SE
|51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
|1407 Sofia
|Bulgarien
|E-Mail:
|investors@shelly.com
|Internet:
|www.corporate.shelly.com
|ISIN:
|BG1100003166
|WKN:
|A2DGX9
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart
|EQS News ID:
|2239962
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2239962 03.12.2025 CET/CEST
