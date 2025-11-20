Allterco AD Registered Shs Aktie

WKN DE: A2DGX9 / ISIN: BG1100003166

20.11.2025 18:01:09

EQS-DD: Shelly Group SE: Svetozar Gospodinov Iliev, Verkauf




Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

20.11.2025 / 18:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Svetozar Gospodinov
Nachname(n): Iliev

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Financial Officer (CFO)

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Shelly Group SE

b) LEI
8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: BG1100003166

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
55,8000 EUR 111.600,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
55,8000 EUR 111.600,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: Xetra
MIC: XETR


20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Shelly Group SE
51 Cherny Vrah Bldv., Office building 3, Floor 2 and 3
1407 Sofia
Bulgarien
Internet: www.corporate.shelly.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101962  20.11.2025 CET/CEST





