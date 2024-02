EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 50.867 Orders im Januar, Ausgezeichnete Resonanz auf neue Debit Card mit 1 % Saveback vom Beteiligungsunternehmen Trade Republic

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges

sino AG | High End Brokerage: 50.867 Orders im Januar, Ausgezeichnete Resonanz auf neue Debit Card mit 1 % Saveback vom Beteiligungsunternehmen Trade Republic



07.02.2024 / 08:00 CET/CEST

Düsseldorf, 7. Februar 2024 Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Januar 2024 50.867 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 22,02 % gegenüber dem Vormonat (+15,40 % ggü. Januar 2023). Januar 2024 Dezember 2023 Januar 2023 Orders gesamt 50.867 41.686 44.080 Wertpapier–Orders 47.017 37.907 41.074 Future–Kontrakte 9.921 12.140 6.998 Im Januar lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 130,03 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 8,63 % gegenüber dem Vormonat (+0,59 % ggü. Januar 2023). Per 31.01.2024 wurden bei der sino AG 261 Depots betreut (+1,56 % ggü. Vormonat). Die Resonanz auf die neue Debit Card der Trade Republic GmbH mit 1% Saveback ist außerordentlich hoch. Die sino hält wirtschaftlich 2,3 % an Trade Republic (vergleiche ad-hoc Nachricht vom 03.06.2022). Laut Berichten im Internet sollen mehr als 1,3 Millionen Menschen auf der Warteliste für diese neue Karte sein. Trade Republic belegt in den letzten Wochen, nach unserer Beobachtung erstmals, den ersten Platz bei Finanz-Apps im Apple Store. "Wir freuen uns sehr über die wirklich positive Entwicklung unserer Tradezahlen und über die riesige Resonanz auf das neue Angebot von Trade Republic sowie auf alles, was noch an Produktinnovationen kommt. Bemerkenswert ist auch, dass im laufenden Quartal ein neuer Rekordumsatz an der LS Exchange, an der Trade Republic Kunden handeln, verzeichnet werden könnte.", so Karsten Müller, Vorstand der sino AG. "Die Beteiligung an Trade Republic macht der sino viel Freude - gleichzeitig sind und bleiben wir ein opportunistischer Investor. Dies gilt auch für meine Beteiligungsgesellschaft, die MMI GmbH. Die Bewertung der sino Aktie halte ich, auch auf dem jetzt höheren Kursniveau, in Relation zum vermutlichen Wert der Beteiligung an Trade Republic für niedrig“, so Ingo Hillen, Gründer und Vorsitzender des Vorstands der sino AG und indirekt einer ihrer größten Aktionäre.

