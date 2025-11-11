EQS-News: Steyr Motors stärkt internationales Vertriebsnetz – Neue Distributionspartner im Vereinigten Königreich und in Griechenland

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Expansion/Auftragseingänge

Steyr Motors stärkt internationales Vertriebsnetz – Neue Distributionspartner im Vereinigten Königreich und in Griechenland



11.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Erweiterung des Partnernetzwerks zur Forcierung der globalen Wachstumsstrategie

Zwei neue Distributionsvereinbarungen mit einem Gesamtvolumen von mindestens EUR 5 Mio.

Schaffung lokaler Strukturen als Reaktion auf steigende Nachfrage

Offizieller Markteintritt in Griechenland

Steyr, Österreich, 11. November 2025 – Die Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, baut die internationale Marktpräsenz weiter aus und hat zwei neue Distributionsvereinbarungen mit einem Gesamtvolumen von mindestens EUR 5 Mio. geschlossen. Mit Golden Arrow Marine festigt Steyr Motors die Position im wichtigen britischen Markt, während mit dem griechischen Unternehmen Petros Petropoulos AEBE ein neuer regionaler Markt offiziell erschlossen wird. Beide Partnerschaften umfassen den Vertrieb von maritimen Antrieben sowie ein umfangreiches Ersatzteilgeschäft.

Neuer Partner für steigende Nachfrage im UK-Markt

Mit Golden Arrow Marine gewinnt Steyr Motors einen der erfahrensten maritimen Servicedienstleister im Vereinigten Königreich als offiziellen Vertriebspartner. Das 1935 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Poole (Dorset, UK) betreibt fünf Standorte entlang der südenglischen Küste und verfügt über mehr als 90 Jahre Erfahrung im Verteidigungs-, Freizeit- und kommerziellen maritimen Sektor. Golden Arrow Marine verfügt über Werkstätten und mobile Service-Teams im gesamten Vereinigten Königreich sowie international, hochqualifiziertes Personal, eine voll ausgestattete Werftinfrastruktur mit 45-Tonnen-Liftkapazität und ist ein ausgewiesener Spezialist für Reparatur, Diagnose, Repowering und Lieferung neuer Antriebssysteme für sämtliche Antriebsarten.

„Mit Golden Arrow Marine steigern wir Servicequalität, Reaktionsgeschwindigkeit und regionale Nähe für unsere britischen Kunden. Die wachsende Nachfrage im UK-Markt erfordert eine starke, lokal verankerte Struktur“, so Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.

Offizielle Markterschließung in Griechenland

Über die neue Partnerschaft mit dem börsennotierten griechischen Industrie- und Technologieunternehmen Petros Petropoulos AEBE erschließt Steyr Motors nun offiziell den griechischen Markt, nachdem das Unternehmen bisher ohne offiziellen Partner in Griechenland aktiv war. Petros Petropoulos wurde 1922 gegründet und ist in den Bereichen Automobil, Energie, Industrieausrüstung, Maritime und Defense tätig. Das Unternehmen zählt zu den etabliertesten Tech- und Industriekonzernen des Landes. Die Kooperation umfasst den Vertrieb von maritimen Antrieben und Ersatzteilen. Durch die Partnerschaft erhalten Kunden von Steyr Motors nun lokale Ansprechpartner, technischen Support, Ersatzteilversorgung und integrierte Serviceleistungen vor Ort.

Strategische Stärkung der internationalen Marktposition

Mit beiden Partnern setzt Steyr Motors die globale Wachstumsstrategie fort, um näher am Kunden, schneller im Service und stärker im Vertrieb zu sein. Steigende Nachfrage im maritimen und Defense-Sektor erfordert regional verankerte Strukturen – diese entstehen nun in zwei wichtigen Märkten Europas. „Mit Golden Arrow Marine und Petros Petropoulos ergänzen zwei starke, erfahrene und technisch erstklassig aufgestellte Unternehmen unser globales Netzwerk. Unsere Kunden profitieren von einer noch intensiveren Betreuung, lokaler Servicekompetenz, schnellen Reaktionszeiten und einer professionellen Ersatzteilversorgung über kurze Wege“, ergänzt Julian Cassutti.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors eine (Adjusted) EBIT-Marge von 24 %. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine EBIT-Marge von über 20 % sowie eine Produktionsmenge von mindestens 1.250 Einheiten an.

