EQS-News: tick Trading Software AG: Wertpapierhandelsplattform TBMX WebTrader gewinnt Red Dot Award

tick Trading Software AG: Wertpapierhandelsplattform TBMX WebTrader gewinnt Red Dot Award



04.12.2025 / 09:30 CET/CEST

tick Trading Software AG: Wertpapierhandelsplattform TBMX WebTrader gewinnt Red Dot Award

Düsseldorf, 04. Dezember 2025 – Die tick Trading Software AG freut sich bekannt zu geben, dass der TBMX WebTrader mit dem Red Dot Award: Brands & Communication Design 2025 in der Kategorie „Interface & User Experience Design“ ausgezeichnet wurde (Link zur Auszeichnung).

Die internationale Jury des Red Dot Awards würdigt die hohe Gestaltungsqualität und das konsequent nutzerzentrierte Design des TBMX WebTraders. Die Auszeichnung unterstreicht den Anspruch der tick Trading Software AG, Wertpapierhandelssoftware für Profis mit modernster Technologie und exzellentem Nutzererlebnis zu verbinden.

Die im laufenden Jahr vorgestellte TradeBase MX Plattform (TBMX) ist eine leistungsstarke, browserbasierte Handelsoberfläche für Finanzinstitute, Broker und aktive Trader die hohe Funktionalität mit intuitiver Bedienbarkeit verbindet. Sie erfordert keinerlei zusätzliche Softwareinstallation und ermöglicht Nutzern einen schnellen Zugang zu einem modernen Handelserlebnis – unabhängig vom Betriebssystem oder Endgerät.

Das Whitelabel-Frontend wird von der tick-TS AG in Design und Funktionalität individuell auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten. So setzt die comdirect – eine Marke der Commerzbank AG – bei ihrer vollständig überarbeiteten Version des ProTraders, der interaktiven Realtime-Handelsoberfläche für das comdirect-Depot, auf die TBMX-Plattform.

„Wir freuen uns sehr über den Gewinn des Red Dot Awards. Er ist ein Beleg für das Engagement und die harte Arbeit aller Beteiligten und zugleich Ansporn. Die mehrjährige Entwicklungsarbeit gemeinsam mit der comdirect hat sich ausgezahlt“, erklärt Carsten Schölzki, Vorstand der tick Trading Software AG.

"comdirect hat sich intensiv an der Entwicklung beteiligt, und wir freuen uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden mit dem ProTrader diese Anwendung als erster Partner zur Verfügung stellen können", so Björn Andersen, Bereichsleiter Brokerage comdirect.

"Die Auszeichnung zeigt, dass Software für professionelles Retail-Trading intuitiv sein kann. Auch in Zukunft wollen wir als tick-TS AG Maßstäbe dabei setzen, komplexe Handelsprozesse so einfach, transparent und effizient wie möglich zu gestalten“, sagt Martin Lüttich, Vorstand der tick Trading Software AG.



Link: https://www.red-dot.org/project/tbmx-webtrader-85147

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase MX Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Plattformen für Wertpapierhandel und -abwicklung zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.



Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

Kontakt

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

www.tick-TS.de

Mail: ir@tick-ts.de