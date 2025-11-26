EQS-News: Wolftank Group steigert Umsatz und verbessert Ergebnis

EQS-News: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/9-Monatszahlen

Wolftank Group steigert Umsatz und verbessert Ergebnis

Umsatz in Q3 2025 steigt gegenüber Vorjahr um 7,6 % auf EUR 29,9 Mio. (Q3 2024: EUR 27,8 Mio.)

Bereinigtes EBITDA im Q3 2025 bei EUR 1,1 Mio.

Hoher Auftragsbestand von EUR 150 Mio. als Basis zur Fortsetzung des Wachstumskurses

Die Wolftank Group AG („Wolftank“, ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender Anbieter von Umwelttechnologien und emissionsfreien Infrastrukturlösungen, steigerte in einem weiterhin volatilen Umfeld im dritten Quartal 2025 den konsolidierten Umsatz um 7,6 % auf EUR 29,9 Mio. (Q3 2024: EUR 27,8 Mio.). Zudem ist es Wolftank gelungen, mit einem bereinigten EBITDA von EUR 1,1 Mio. auf Quartalsbasis operativ den Turnaround zu erreichen. Wesentliche Treiber dafür waren eine strikte Kostendisziplin, ein verbesserter Produkt- und Projektmix sowie die Inbetriebnahme einer Recycling-Anlage, die bis August wartungsbedingt stillgestanden ist. Darüber hinaus konnte Wolftank weitere Erfolge in der Vereinfachung ihrer Organisationsstruktur erzielen und zog sich aus Lateinamerika zurück. Die Entkonsolidierung der brasilianischen Tochtergesellschaft führte zu einem positiven Einmaleffekt von EUR 1,1 Mio. Unter Berücksichtigung dieses Effekts lag das EBITDA im dritten Quartal 2025 bei EUR 2,2 Mio. (Q3 2024: EUR 2,3 Mio.).

„Die Ergebnisse im dritten Quartal bestätigen unseren eingeschlagenen Kurs. Durch Straffung unserer Struktur, striktes Kostenmanagement sowie Stärkung unserer profitablen Geschäftsfelder konnten wir im abgelaufenen Quartal einen operativen Turnaround erzielen“, sagt Wolftank Group-CEO Simon Reckla.

Die Ergebnisse der ersten neun Monate 2025 wurden von einem herausfordernden ersten Halbjahr 2025 beeinflusst, das unter anderem durch den Stillstand einer Recyclinganlage und starker kundenseitiger Zurückhaltung verursacht wurde. Wolftank erzielte von 1-9/2025 einen konsolidierten Umsatz von EUR 90,7 Mio. gegenüber EUR 89,8 Mio. in der Vorjahresperiode. Im Segment Umweltdienstleistungen lag der Umsatz bei EUR 72,5 Mio. (1-9/2024: EUR 77,3 Mio., -6,2 %.). Im Segment Wasserstoff und Erneuerbare Energien stieg der Umsatz in Folge der sehr guten Nachfrage nach emissionsfreier Infrastruktur um 45,6 % auf EUR 18,2 Mio. (1-9/2024: EUR 12,5 Mio.).

Durch den operativen Turnaround im dritten Quartal lag das bereinigte EBITDA bei EUR 1,0 Mio. und das bereinigte EBIT bei EUR -2,9 Mio. In den Bereinigungen sind eine einmalige Rückstellung in Höhe von EUR 2,5 Mio. für ein erstinstanzliches Urteil über eine Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien sowie der Effekt aus der Entkonsolidierung der Tochtergesellschaft in Lateinamerika berücksichtigt. Ohne Berücksichtigung der Einmaleffekte ergeben sich ein EBITDA von EUR -0,5 Mio. (1-9/2024: EUR 7,0 Mio.) sowie ein EBIT von EUR -4,3 Mio. (1-9/2024: EUR 2,3 Mio.).

„Unser sehr guter Auftragsbestand von EUR 150 Mio. bildet die Basis, um unsere Ziele zu erreichen sowie unsere soeben präsentierte Strategie GreenLead 2030 konsequent umzusetzen. Wir richten nun unseren vollen Fokus darauf, entlang unserer Kernkompetenzen neue Wachstumsfelder zu erschließen. Dazu zählen etwa innovative Lösungen für Batterie-Recycling, PFAS-Dekontamination und automatisierte Tanksanierung“, so CEO Simon Reckla.

Wolftank bestätigt die Prognose für 2025, einen Umsatz in der Spanne von EUR 121 Mio. bis EUR 123 Mio. sowie ein bereinigtes EBITDA in dem Korridor von EUR 1,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio. zu erzielen.

Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein führender Anbieter für Umwelttechnologien im Green Tech-Bereich. Zum Kerngeschäft zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung, Recycling und Wiederverwertung sowie emissionsarme Technologien. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in sieben Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com

Kontakt:

Wolftank Group Investor Relations

Telefon: +43 512 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com

