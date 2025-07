Equal Weight für Siemens Energy-Aktie nach Barclays Capital-Analyse

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 47 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison vom Mittwoch mit einem trägen Quartal der europäischen Investitionsgüterbranche. 65 Prozent der Unternehmen könnten die Umsatzerwartungen verfehlen. Mit Blick auf das zweite Halbjahr sieht er hohe Unsicherheit.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Energy-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie notierte um 14:33 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 91,58 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 27,93 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 801 830 Siemens Energy-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 81,8 Prozent zu Buche. Am 06.08.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 15:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.