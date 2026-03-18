EquipmentShare.com a Aktie
WKN DE: A420KL / ISIN: US29445S1006
|
18.03.2026 21:56:10
EquipmentShare.com Inc Reports Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - EquipmentShare.com Inc (EQPT) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $54 million, or $0.24 per share. This compares with $39 million, or $0.17 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.2% to $1.572 billion from $1.553 billion last year.
EquipmentShare.com Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $54 Mln. vs. $39 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.17 last year. -Revenue: $1.572 Bln vs. $1.553 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A-
|
17.03.26
|Ausblick: EquipmentSharecom, A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|EquipmentShare.com, Inc. Registred Shs -A-
|24,54
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen tiefrot
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag mit Verlusten.