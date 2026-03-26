ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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26.03.2026 22:44:22
Erasca CMO's Direct Stake Hit Zero. Her Options Position Didn't
Morris Shannon, Chief Medical Officer of Erasca (NASDAQ:ERAS), reported the exercise and immediate sale of 20,000 shares of Common Stock for a transaction value of approximately $301,000, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.04); post-transaction direct holdings were zero following the transaction.* 1-year price change calculated using March 26, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Aktien in diesem Artikel
|Erasca Inc Registered Shs
|14,97
|-1,25%
|Hit Co.,Ltd. Registered Shs
|2 408,00
|-6,81%
|ZERO CO LTD
|3 465,00
|3,13%
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