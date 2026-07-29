ACCELERANT Holdings Registered Shs Aktie
WKN DE: A401LD / ISIN: KYG008941083
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29.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ACCELERANT legt Quartalsergebnis vor
ACCELERANT stellt voraussichtlich am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,164 USD je Aktie gegenüber 0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 279,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 136,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,742 USD je Aktie, gegenüber -7,490 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,10 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 516,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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