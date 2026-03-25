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WKN: 863094 / ISIN: JP3388200002

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25.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Aeon legt Quartalsergebnis vor

Aeon wird voraussichtlich am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 32,60 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Aeon ein EPS von 17,29 JPY je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2.664,30 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2.984,15 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 24,13 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 11,19 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 10.624,65 Milliarden JPY, gegenüber 10.134,88 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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