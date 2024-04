Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AP Moeller - Maersk A-S (A) präsentiert voraussichtlich am 02.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 78,74 DKK gegenüber 887,24 DKK im Vorjahresquartal.

AP Moeller - Maersk A-S (A) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 87,34 Milliarden DKK abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96,22 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -372,694 DKK, während im vorherigen Jahr noch 1563,71 DKK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 331,62 Milliarden DKK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 351,88 Milliarden DKK waren.

