Erste Schätzungen: Capcom präsentiert Quartalsergebnisse

Capcom äußert sich voraussichtlich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 43,99 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Capcom ein EPS von 60,70 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 13,46 Prozent auf 69,88 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Capcom noch 80,75 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 130,14 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 115,85 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 185,69 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 169,60 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at