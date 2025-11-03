Elbit Systems Aktie

Elbit Systems für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904218 / ISIN: IL0010811243

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Elbit Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elbit Systems wird voraussichtlich am 18.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,45 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elbit Systems noch 6,57 ILS je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,99 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 6,38 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,32 USD, während im vorherigen Jahr noch 26,58 ILS erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,95 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 25,27 Milliarden ILS waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elbit Systems Ltd.mehr Nachrichten