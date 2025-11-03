Erste Schätzungen: Elbit Systems gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elbit Systems wird voraussichtlich am 18.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,45 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Elbit Systems noch 6,57 ILS je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,99 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 6,38 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,32 USD, während im vorherigen Jahr noch 26,58 ILS erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,95 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 25,27 Milliarden ILS waren.

Redaktion finanzen.at