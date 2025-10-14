Erste Schätzungen: Electronic Arts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quartalszahlen bei Electronic Arts stehen an. Das prognostizieren Analysten.

Electronic Arts äußert sich voraussichtlich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,30 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Electronic Arts 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,87 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,33 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,92 Milliarden USD, gegenüber 7,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at