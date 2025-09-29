Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen

Am Montag legt der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ um 0,51 Prozent auf 24 628,38 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,511 Prozent auf 24 629,02 Punkte an der Kurstafel, nach 24 503,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 741,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 24 606,28 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.08.2025, bei 23 415,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Wert von 22 534,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 20 008,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 17,41 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 24 781,73 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 6,29 Prozent auf 712,00 USD), PayPal (+ 5,49 Prozent auf 60,48 EUR), Electronic Arts (+ 4,78 Prozent auf 202,59 USD), Micron Technology (+ 4,16 Prozent auf 163,81 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,63 Prozent auf 320,28 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Dollar Tree (-2,77 Prozent auf 92,43 USD), Diamondback Energy (-2,42 Prozent auf 144,66 USD), QUALCOMM (-1,87 Prozent auf 166,04 USD), Warner Bros Discovery (-1,69 Prozent auf 19,18 USD) und Intel (-1,48 Prozent auf 34,98 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 287 682 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,694 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

