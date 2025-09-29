NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,44 Prozent fester bei 24 611,35 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent fester bei 24 629,02 Punkten in den Montagshandel, nach 24 503,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 560,22 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 741,77 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 29.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 415,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22 534,20 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 008,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 17,33 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 24 781,73 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AppLovin (+ 6,34 Prozent auf 712,36 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5,62 Prozent auf 326,42 USD), PayPal (+ 5,49 Prozent auf 60,48 EUR), CSX (+ 5,35 Prozent auf 35,83 USD) und Electronic Arts (+ 4,50 Prozent auf 202,05 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Warner Bros Discovery (-3,31 Prozent auf 18,87 USD), Diamondback Energy (-3,15 Prozent auf 143,58 USD), Intel (-2,87 Prozent auf 34,48 USD), QUALCOMM (-2,30 Prozent auf 165,30 USD) und Broadcom (-1,98 Prozent auf 327,90 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 52 478 194 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,694 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. The Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,15 Prozent.

Redaktion finanzen.at