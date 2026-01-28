Etteplan Aktie

Etteplan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938050 / ISIN: FI0009008650

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Etteplan präsentiert Quartalsergebnisse

Etteplan stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,173 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Etteplan noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 EUR in den Büchern gestanden.

Etteplan soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,4 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,634 EUR im Vergleich zu 0,410 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 363,1 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 361,0 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Etteplan OYJShs

Analysen zu Etteplan OYJShs

Aktien in diesem Artikel

Etteplan OYJShs 9,26 1,54% Etteplan OYJShs

