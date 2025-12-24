Erste Schätzungen: Franklin Covey stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Franklin Covey lässt sich voraussichtlich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Franklin Covey die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,045 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Franklin Covey ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 69,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Franklin Covey für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 64,8 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,825 USD aus. Im Vorjahr waren 0,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 266,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 267,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at