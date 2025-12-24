Franklin Covey Aktie
WKN: 884271 / ISIN: US3534691098
|
24.12.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Franklin Covey stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Franklin Covey lässt sich voraussichtlich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Franklin Covey die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,045 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Franklin Covey ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 69,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Franklin Covey für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 64,8 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,825 USD aus. Im Vorjahr waren 0,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 266,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 267,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Franklin Covey CoShsmehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Franklin Covey stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Franklin Covey stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
01.07.25
|Ausblick: Franklin Covey informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Franklin Covey CoShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Franklin Covey CoShs
|16,83
|-1,00%