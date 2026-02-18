Grid Dynamics a Aktie
WKN DE: A2P1HB / ISIN: US39813G1094
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Grid Dynamics A legt Quartalsergebnis vor
Grid Dynamics A äußert sich voraussichtlich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,092 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grid Dynamics A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,60 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 105,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 100,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,395 USD je Aktie, gegenüber 0,050 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 411,7 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 350,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
