Erste Schätzungen: Grieg Seafood AS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grieg Seafood AS äußert sich voraussichtlich am 26.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,182 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -6,200 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,88 Milliarden NOK – das wäre ein Zuwachs von 23,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,52 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,562 NOK, gegenüber -21,900 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 7,76 Milliarden NOK im Vergleich zu 7,38 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

