Ausblick: Grieg Seafood AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grieg Seafood AS öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,497 NOK. Dies würde einen Verlust von 65,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Grieg Seafood AS -0,300 NOK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 53,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 685,6 Millionen NOK gegenüber 1,46 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 NOK, während im vorherigen Jahr noch -21,900 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,37 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,38 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at