Grieg Seafood ASAShs Aktie

Grieg Seafood ASAShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MUHR / ISIN: NO0010365521

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Grieg Seafood AS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grieg Seafood AS öffnet am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,497 NOK. Dies würde einen Verlust von 65,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Grieg Seafood AS -0,300 NOK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 53,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 685,6 Millionen NOK gegenüber 1,46 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 NOK, während im vorherigen Jahr noch -21,900 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,37 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,38 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grieg Seafood ASAShsmehr Nachrichten