Ausblick: Grieg Seafood AS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grieg Seafood AS stellt am 26.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,345 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grieg Seafood AS noch ein Verlust pro Aktie von -6,200 NOK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Grieg Seafood AS im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 22,45 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,258 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -21,900 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 7,64 Milliarden NOK, gegenüber 7,38 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at