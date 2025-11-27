Erste Schätzungen: Johnson Outdoors stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Johnson Outdoors präsentiert voraussichtlich am 12.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,680 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Outdoors noch ein Verlust pro Aktie von -3,350 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 10,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 117,4 Millionen USD gegenüber 105,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -1,190 USD, gegenüber -2,600 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 574,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 592,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at