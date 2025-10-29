Erste Schätzungen: KGHM Polska Miedz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KGHM Polska Miedz stellt voraussichtlich am 13.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,57 PLN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KGHM Polska Miedz 1,20 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 2,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,67 Milliarden PLN. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,48 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,05 PLN, wohingegen im Vorjahr noch 14,34 PLN vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,18 Milliarden PLN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 34,71 Milliarden PLN waren.

