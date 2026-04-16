Erste Schätzungen: Lear legt Quartalsergebnis vor

Lear lässt sich voraussichtlich am 01.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lear die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

12 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,47 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lear einen Gewinn von 1,49 USD je Aktie eingefahren.

11 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,56 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lear für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,85 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,43 USD im Vergleich zu 8,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 23,62 Milliarden USD, gegenüber 23,26 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at