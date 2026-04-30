Ausblick: Lear vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lear stellt am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,51 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lear noch 1,49 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Plus von 5,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,84 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,41 USD, gegenüber 8,15 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 23,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 23,26 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at