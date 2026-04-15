Nari Technology Development Aktie
WKN: 913780 / ISIN: CNE000001G38
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Nari Technology Development präsentiert Quartalsergebnisse
Nari Technology Development lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,420 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,390 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Nari Technology Development in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 28,38 Milliarden CNY im Vergleich zu 25,10 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,03 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,950 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 65,66 Milliarden CNY, gegenüber 57,13 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
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