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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Posti Group präsentiert Quartalsergebnisse

Posti Group lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,228 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,130 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Posti Group 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 352,0 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Posti Group 343,8 Millionen EUR umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,933 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,590 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,47 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,45 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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