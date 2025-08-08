Shanghai Jahwa United Aktie
WKN: 632680 / ISIN: CNE0000017K5
|
08.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United legt Quartalsergebnis vor
Shanghai Jahwa United lässt sich voraussichtlich am 23.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Jahwa United die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,009 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai Jahwa United in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,66 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,41 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,514 CNY aus. Im Vorjahr waren -1,240 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 6,22 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shanghai Jahwa United Co Ltd (A)mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Shanghai Jahwa United Co Ltd (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Shanghai Jahwa United Co Ltd (A)
|22,42
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX schließt deutlich stärker -- DAX setzt sich über 24.000 Punkten fest -- US-Börsen letztlich uneinig -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit kräftigen Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legte ebenfalls deutlich zu. Die US-Indizes schlossen am Donnerstag uneinheitlich. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag freundliche Tendenzen auszumachen.