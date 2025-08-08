Shanghai Jahwa United Aktie

WKN: 632680 / ISIN: CNE0000017K5

08.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Shanghai Jahwa United legt Quartalsergebnis vor

Shanghai Jahwa United lässt sich voraussichtlich am 23.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Shanghai Jahwa United die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,009 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Shanghai Jahwa United in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,66 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,41 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,514 CNY aus. Im Vorjahr waren -1,240 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 6,22 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 5,64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

