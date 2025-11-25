NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 25.11.2022 wurden Steel Dynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 103,98 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investierten, hätten nun 0,962 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 155,02 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 24.11.2025 auf 161,19 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 55,02 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Steel Dynamics eine Marktkapitalisierung von 23,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at