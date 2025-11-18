NASDAQ Composite Index-Papier Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Steel Dynamics-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 18.11.2024 wurden Steel Dynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 140,69 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 71,078 Steel Dynamics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2025 auf 155,07 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 022,11 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,22 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich jüngst auf 22,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at