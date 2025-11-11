NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2015 wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Steel Dynamics-Papier an diesem Tag bei 17,23 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 58,038 Steel Dynamics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 152,43 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 846,78 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 784,68 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Steel Dynamics bezifferte sich zuletzt auf 22,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at