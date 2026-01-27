Erste Schätzungen: TOC legt Quartalsergebnis vor

TOC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass TOC für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 5,99 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,22 JPY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 17,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,38 Milliarden JPY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,97 Milliarden JPY aus.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 21,50 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 19,31 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 15,30 Milliarden JPY, gegenüber 13,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at