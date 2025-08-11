Tonghua Dongbao Pharma Aktie
WKN: 581443 / ISIN: CNE000000H87
|
11.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Tonghua Dongbao Pharma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Tonghua Dongbao Pharma lädt voraussichtlich am 26.08.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,060 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,230 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 345,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 654,5 Millionen CNY gegenüber 146,8 Millionen CNY im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,298 CNY, gegenüber -0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 2,74 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,00 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
