VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|
28.10.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: VERBIO Vereinigte BioEnergie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
VERBIO Vereinigte BioEnergie lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,030 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 29,89 Prozent auf 465,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 358,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,059 EUR, während im vorherigen Jahr noch -2,170 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,74 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,58 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
