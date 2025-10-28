VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

28.10.2025 06:21:33

Erste Schätzungen: VERBIO Vereinigte BioEnergie zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

VERBIO Vereinigte BioEnergie lädt voraussichtlich am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,030 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,360 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 29,89 Prozent auf 465,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 358,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,059 EUR, während im vorherigen Jahr noch -2,170 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,74 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,58 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AGmehr Nachrichten

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AGmehr Analysen

26.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
19.05.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

