Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Wacker Neuson SE öffnet voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,360 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,140 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 8,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 517,6 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Wacker Neuson SE für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 559,5 Millionen EUR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,33 EUR, gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 2,22 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 2,23 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at