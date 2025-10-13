Wacker Neuson Aktie
|20,25EUR
|-0,55EUR
|-2,64%
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
Wacker Neuson SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 23 Euro gesenkt. Die Erholung in Deutschland sei in der Spur, während diese in den USA hinterherhinke, schrieb Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Daher habe er seine Erwartungen an das US-Geschäft des Baumaschinenherstellers gesenkt. Angesichts der Kooperation mit dem Branchenkollegen Deere seien die Perspektiven für die USA aber gut./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Wacker Neuson SE Hold
|
Unternehmen:
Wacker Neuson SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,90 €
|
Abst. Kursziel*:
10,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,58%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
